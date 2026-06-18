«Благодарим за терпение…» 12 улиц Рязани остались 18 июня без электричества

Без электричества остались 12 улиц Рязани, людей поблагодарили за терпение.

Утром 18 июня в Рязани произошло масштабное отключение электричества. О технологическом нарушении в 10:13, спустя час после происшествия, сообщили РГРЭС.

По состоянию на 10:36 без электричества находятся жители следующих улиц Рязани:

- Фирсова;

- Лермонтова;

- Попова;

- Радиозаводская;

- Совхозная;

- Пирогова;

- 8 Марта, а также 1-го Совхозного проезда.

Согласно данным диспетчерской службы РГРЭС, электричества утром 18 июня нет на улицах Свободы, Грибоедова, Затинной и Есенина.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - обратились к людям электросети.