«Благодарим за терпение…» 12 улиц Рязани остались 18 июня без электричества

Утром 18 июня в Рязани произошло масштабное отключение электричества. О технологическом нарушении в 10:13, спустя час после происшествия, сообщили РГРЭС.
По состоянию на 10:36 без электричества находятся жители следующих улиц Рязани:
- Фирсова;
- Лермонтова;
- Попова;
- Радиозаводская;
- Совхозная;
- Пирогова;
- 8 Марта, а также 1-го Совхозного проезда.
Согласно данным диспетчерской службы РГРЭС, электричества утром 18 июня нет на улицах Свободы, Грибоедова, Затинной и Есенина.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - обратились к людям электросети.