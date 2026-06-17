Два миллиона рублей умерших рязанцев прокуратура требует передать государству

Прокуратура Шацкого района подала иск о передаче государству 2 млн рублей.

В Шацком округе на счете социальной организации лежат больше 2 млн рублей умерших постояльцев, у которых не было родственников, сообщает прокуратура Рязанской области. В нарушении закона, деньги до сих пор не передали государству — это нарушение закона.

Прокуратура подала иски в суд. Ведомство требует признать имущество выморочным и обратить его в собственность Российской Федерации.

В настоящее время в Рязани разыскивают наследников квартир, расположенных в разных районах города. Все квартиры имеют признаки выморочного имущества.