С мебельного склада в Рязани похитили и продали фурнатуру на 1,1 млн рублей

С мебельного склада в Рязани похитили и продали фурнитуру на 1,1 млн рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Двое работников мебельного склада в Рязани похитили фурнитуру на 1,1 млн рублей. Товар они сбывали по сниженной цене без оформления документов постоянным покупателям и своим знакомым.

Как сообщает областное УМВД, идея незаконного заработка пришла в голову 36-летнему кладовшику. Его сообщником стал 50-летний грузчик. Нехитрую аферу они проворачивали с июля по сентябрь 2025 года. В итоге крупная недостача вскрылась в ходе инвентаризации.

Расследование уголовного дела завершено. Мужчина предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»).