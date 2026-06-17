Более 10 тыс. рязанских семей подали заявления на новую выплату от СФР

Рязанские родители двух и более детей могут получить выплату до 1 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

За первые две недели июня в отделение СФР по Рязанской области поступило более 10,2 тысяч заявлений на ежегодную семейную выплату, сообщает ведомство. Почти все - 10 071 - родители подали через портал госуслуг. Еще 175 человек обратились лично в клиентские службы или МФЦ.

Выплату могут оформить работающие родители двух и более детей, которые платили НДФЛ в 2025 году. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 23 673 рубля на человека - это полуторакратный прожиточный минимум в Рязанской области на 2025 год.

Специалисты проверят материальное и имущественное положение семьи. Родитель и дети должны быть гражданами России и постоянно жить в стране.

Заявки рассматривают десять рабочих дней. При положительном решении деньги перечислят в течение пяти рабочих дней.

Размер выплаты - разница между фактически уплаченным НДФЛ за 2025 год и налогом по ставке 6%.

Подать заявление можно до 1 октября на госуслугах, в клиентской службе СФР или МФЦ.

Выплату не получат те, у кого нет трудовых доходов, облагаемых НДФЛ, а также должники по алиментам и лишенные родительских прав.