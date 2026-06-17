РязГМУ в рейтинге RAEX поднялся на восемь строк.

Рязанский государственный медицинский университет занял 57 место в рейтинге RAEX-100. Его составитли выделили сотню ведущих, по из версии, вузов страны и ранжировали их. Оцениваются условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и научно-исследовательской деятельности.

РязГМУ имени академика И.П. Павлова, как отмечают его представители, улучшил результат по двум из трех показателей и поднялся на восемь строчек (в 2025 году было 65 место). Среди медицинский университетов рязанский вуз стал восьмым.

Лидерами рейтинга стали МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, Московский физико-технический институт.