В Рязанской области два выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ по химии

Два выпускника набрали наивысший балл на ЕГЭ по химии. Фото: Администрация Рыбновского округа, Администрация Ермишинского округа.

В регионе продолжается экзаменационная кампания, и стало известно о высоких достижениях учащихся. Максимальный результат на ЕГЭ по химии показали два одиннадцатиклассника из разных муниципальных образований.

Стобалльником стал Денис Черашев из Ермишинской средней школы имени Героя РФ С.В. Сухарева. Как отмечают в школе, блестящий результат – итог усердной работы самого ученика, а также его педагога и мамы Натальи Черашевой.

Второй стобалльный результат по химии зафиксирован у Владимира Сазонова, выпускника Рыбновской средней школы №3. Высокая оценка также стала закономерным итогом кропотливой подготовки.