«Возвращение домой». Михаил Пронин высказался о назначении и.о. ректора РГРТУ

Михаил Пронин (справа) на заседании ученого совета РГРТУ вместе с губернатором Павлом Малковым.

16 июня Михаил Пронин объявил, что приступает к работе в качестве и.о. ректора Рязанского государственного радиотехнического университета. Накануне стало известно о его уходе с должности уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Пронин рассказал, что учился и преподавал в РГРТУ, был председателем государственной экзаменационной комиссии и всегда сохранял связь с вузом.

«Поэтому сегодняшнее назначение не просто новая должность и этап, а возвращение домой», - прокомментировал новый и.о. ректора поворот в своей карьере.

Пронин имеет ученую степень доктора экономических наук. Прежде занимал пост министра промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области, имел опыт работы на руководящих должностях на промышленных предприятиях.

На заседании ученого совета РГРТУ он отметил, что считает приоритетной задачей дальнейшее укрепление позиций вуза как центра инноваций и подготовки востребованных специалистов для высокотехнологичных отраслей.