В Рязани решили реконструировать систему теплоснабжения поселка Строитель. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В поселке Строитель города Рязани планируется реконструировать систему теплоснабжения. МУП «РМПТС» заказало разработку предпроектной документации за 5,4 млн рублей.

Как указано в приложенном к закупке описании, для оптимизации гидравлических режимов и тепловых потерь в Строителе решено построить блочно-модульную котельную, работающую на газу, и провести реконструкцию тепловых сетей. Заказчик предлагает разместить автономный источник тепла на улице Предзаводской, дом 9А — пристройкой к ЦТП №1 с последующий ликвидацией этого ЦТП.

Также РМПТС рассматривает реконструкцию ЦТП №2 (ул. Качевская, 34к4 стр.1А).