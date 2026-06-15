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НовостиПолитика15 июня 2026 13:15

Михаил Пронин подтвердил уход с должности рязанского бизнес-омбудсмена

Сообщается, что он будет руководить РГРТУ вместо Сергея Банникова
Источник:kp.ru
Михаил Пронин.

Михаил Пронин.

Михаил Пронин подтвердил, что покидает должность уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области. По информации КП-Рязань, он станет исполняющим обязанности ректора Рязанского государственного радиотехнического университета. Прежний руководитель вуза Сергей Банников, по некоторым данным, получил назначение на федеральном уровне — тоже в сфере образования.

Бизнес-омбудсменом Пронин работал с 2019 года.

«За эти годы нам удалось помочь тысячам предпринимателей и реализовать большое количество инициатив», - написал он, поблагодарив свою команду.

Прежде (в 2013-2016 годах) Пронин был министром промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области.