Партия «Новые люди» провела в Рязанской области акцию поддержки семей участников СВО

Фото: партия «Новые люди»

Команда партии «Новые люди» в Рязанской области и молодёжное движение «Новые» провели акцию «Неделя героев», направленную на поддержку семей участников специальной военной операции.

Сторонники и волонтеры посетили семьи военнослужащих в Рязани, Рязанском и Михайловском районах, а также Новомичуринске. Познакомились с родственниками военнослужащих, поздравили их с Днём России, а главное — помогли с решением бытовых вопросов. Также вручили подарки.

Так, в Рязанском районе Новые люди побывали у семьи Кургановых. Мария Курганова рассказала, что её супругу Алексею было посмертно присвоено звание героя России. Женщина воспитывает двоих замечательных сыновей. Успевает заниматься и воспитанием детей, хозяйством, но порой мужской помощи в частном доме не хватает. Участники команды «Новых» покосили траву на участке, одному из мальчиков подарили велосипед, о котором он очень мечтал. Другому, – телефон.

В Михайловском районе Новые люди помогли с переездом и транспортировкой вещей Натали Шабоян. Её супруг Артём Шабоян участвовал в специальной военной операции с самого первого дня. В сентябре 2023 года он получил тяжёлое ранение, которое оказалось несовместимо с жизнью. Супруга героя воспитывает сына и дочку.

— Забота о семьях участников СВО — наша общая ответственность и постоянная работа. И мы продолжим помогать столько, сколько потребуется, – сказала руководитель отделения партии «Новые люди» в Рязанской области Анастасия Стеценко, – во время общения нам рассказывали, с какими проблемами сталкиваются семьи участников специальной военной операции. Все вопросы взяли в проработку.

Акцию «Неделя героев» партия «Новые люди» провели в десятках регионов — от Хабаровска до Белгорода. Во всех регионах страны сторонники и волонтёры поздравляли родственников военнослужащих и помогали с решением бытовых вопросов.