Заболеваемость свинкой и опоясывающим лишаем резко выросла в Рязанской области

Рязанская область вошла в топ-5 по заболеваемости свинкой и опоясывающим лишаем. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области зафиксирован резкий рост заболеваемости двумя инфекциями. Об этом сообщается в докладе Роспотребнадзора РФ. По свинке (эпидемическому паротиту) показатель вырос до 4,27 случая на 100 тыс. населения - это в 28 раз выше среднемноголетнего уровня и в 3,7 раза выше среднего по России. По этому показателю регион занял пятое место в стране.

По опоясывающему лишаю показатель составил 48,6 случая на 100 тыс. жителей - в 2,7 раза выше среднего по России. По этой инфекции Рязанская область также на пятом месте.

Свинкой в основном болели дети до 17 лет - 66% от всех заболевших. Среди них преобладали непривитые и те, у кого нет данных о прививках.

Опоясывающий лишай - рецидивирующая форма ветряной оспы. Вирус годами живет в нервных клетках и активизируется при ослаблении иммунитета. Роспотребнадзор ведет статистику по нему с 2019 года.