Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика15 июня 2026 9:28

Появилась информация о смене ректора РГРТУ - пока неофициальная

На место Сергея Банникова прочат Михаила Пронина
Источник:kp.ru
Сергей Банников - и.о. ректора РГРТУ с мая 2024 года. Фото: rsreu.ru

Сергей Банников - и.о. ректора РГРТУ с мая 2024 года. Фото: rsreu.ru

В Рязанском государственном радиотехническом университете, как сообщает Рязинформбюро, происходит смена руководства. Если верить источникам Telegram-канала, исполнявший обязанности ректора с мая 2024 года Сергей Банников покинул пост.

По той же неофициальной информации, новым руководителем вуза стал Михаил Пронин. С 2019 года он работал (и все еще на официальном сайте значится) уполномоченным по правам предпринимателей в регионе. С июня 2013-го по сентябрь 2016 года он был министром промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области.