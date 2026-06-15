Появилась информация о смене ректора РГРТУ - пока неофициальная

Сергей Банников - и.о. ректора РГРТУ с мая 2024 года. Фото: rsreu.ru

В Рязанском государственном радиотехническом университете, как сообщает Рязинформбюро, происходит смена руководства. Если верить источникам Telegram-канала, исполнявший обязанности ректора с мая 2024 года Сергей Банников покинул пост.

По той же неофициальной информации, новым руководителем вуза стал Михаил Пронин. С 2019 года он работал (и все еще на официальном сайте значится) уполномоченным по правам предпринимателей в регионе. С июня 2013-го по сентябрь 2016 года он был министром промышленности, инновационных и информационных технологий Рязанской области.