«Спасибо, что включили интернет на три часа и опять выключили»: Рязанцы негодуют из-за недельного отсутствия связи

Рязанцы массово жалуются на недельное отсутствие интернета и связи Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Массовые жалобы губернатору Павлу Малкову на отсутствие интернета в Рязани пишут жители города. Люди негодуют, что идет вторая неделя, а доступ в сеть дают на два-три часа, многие не могут работать, так как находятся на удаленной форме:

«Интернета не было неделю и его включили на два часа. Потом отключили, хотя беспилотной опасности не объявляли»;

«Отключили все, интернета нет, и теперь связи нет, хотя всегда было 4G. Не работают даже белые списки, скоро без связи останемся совсем, а интернет не проводят там, где не соглашается не менее десяти домов»;

«Спасибо большое, что включили интернет на три часа и опять выключили»;

«Интернета нет вторую неделю! Комментарии подчищаются. Люди, ушедшие на удаленку, остаются без работы и без средств. Наладьте время блокировок, это невозможно уже. И подключите сюда те самые "компетентные" (или не очень) органы, которые отвечают за этот беспредел. Нам нужны ответы!»

Подобными претензиями завалена вся страница рязанского губернатора в «Вк». У регионального минцифры на все жалобы один ответ:

«Операторы ограничивают услуги связи по требованию органов безопасности, которые принимают решения, исходя из оперативной обстановки. Информацией о длительности и причинах ограничений мы не располагаем. В каждом регионе индивидуально определяются условия работы мобильного интернета в связи с оперативной обстановкой».