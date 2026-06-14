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НовостиОбщество14 июня 2026 15:00

«Благодарим за терпение…» Восемь улиц Рязани остались 14 июня без электричества

Без электричества остались восемь улиц Рязани, людей поблагодарили за терпение
Источник:kp.ru
Без электричества остались восемь улиц Рязани, людей поблагодарили за терпение

Без электричества остались восемь улиц Рязани, людей поблагодарили за терпение

Воскресным днем 14 июня в Рязани произошло масштабное отключение электричества. О технологическом нарушении в 17:34, спустя час после происшествия, сообщили РГРЭС.

По состоянию на 17:55 без электричества находятся жители слелующих улиц Рязани:

- Белинского;

- Боголюбова;

- Большая (Шереметьево-Песочня);

- Новоселов;

- Тимуровцев, а также Кальновского тупика, Касимовского шоссе и 2-го Бульварного проезда.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - традиционно обратились к людям электросети.