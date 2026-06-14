«Благодарим за терпение…» Восемь улиц Рязани остались 14 июня без электричества

Воскресным днем 14 июня в Рязани произошло масштабное отключение электричества. О технологическом нарушении в 17:34, спустя час после происшествия, сообщили РГРЭС.
По состоянию на 17:55 без электричества находятся жители слелующих улиц Рязани:
- Белинского;
- Боголюбова;
- Большая (Шереметьево-Песочня);
- Новоселов;
- Тимуровцев, а также Кальновского тупика, Касимовского шоссе и 2-го Бульварного проезда.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - традиционно обратились к людям электросети.