Блондинке вменяют похищение человека и убийство. В Рязани разыскивают Анастасию Павлову

Анастасия Павлова скрывается почти 20 лет.

В Рязани разыскивают 44-летнюю Анастасию Павлову. Ориентировка на женщину размещена на стенде у отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани.

Согласно данным полиции, уроженка города Сызрань Самарской области скрывается от органов следствия. Ей вменяют ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство») и ч.2 ст. 126 («Похищение человека»).

Павловой грозит лишение свободы сроком до 20 лет.

Несколько лет назад в одной из социальных сетей появилось сообщение:

«Павлова Анастасия Александровна, 12.06.1982 года рождения. Откликнитесь, вас разыскивает мама. Если кому известно место нахождение Павловой Анастасии, пропавшей 29 июля 2007 года, просим сообщить <…>. Мама больна…»

Позже сообщение удалили.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Анастасии Павловой, просят сообщить в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции по телефону 29-94-18 или в угрозыск по 29-90-60.

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