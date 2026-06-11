В Рязанскую область придет похолодание и обильные осадки

Карта прогнозируемых аномалий температуры воздуха на 17 июня. Рязанская область - в зоне, где будет холоднее климатической нормы.

11 июня жара выйдет на пик, после чего пойдет на спад. С 14 июня погода в Рязанской области начнет заметно меняться, дневная температура снизится до +23, сообщает НИЛ геохимии ладшафтов РГУ.

В ближашие дни антициклон, приносивший раскаленный и напитанный влагой Каспийского моря воздух, начнет ослабевать и отступать на восток. А с запада будут поступать более холодные воздушные массы - на их границе обострятся фронтальные процессы.

Вероятность гроз и ливней станет постепенно нарастать. 15 июня, согласно прогнозу, характер погоды окончательно сменится на циклонический и останется таковым до 18-го числа включительно. Наиболее дождливыми, как ожидается, станут 16-17 июня: по предварительным оценкам, выпадет до 45 мм осадков в сутки (70% месячной нормы). При этом похолодает до +15 днем и +12 ночью.

С 18 июня, если нынешние расчеты оправдаются, вновь начнет теплеть: сначала около +20, к 21 июня до +26. Некоторое время погоду будет определять южно-европейский антициклон. Облачность рассеется.

С 22 июня вновь создадутся условиях для циклонического похолодания с дождями, но об этом еще рано судить.