Денис Сидоров: «КПРФ за свободный Интернет! Против тотальных блокировок!»

В центре Москвы КПРФ провела большую очно-заочную конференцию, призванную объединить тех, кто выступает против политики массовых блокировок, столь активно реализуемых властями в последнее время.

Перед участниками выступили депутаты от КПРФ, известные блогеры и общественники, и просто неравнодушные граждане.

Денис Сидоров Депутат Рязанской областной думы (фракция КПРФ) прокомментировал:

«Политика тотальных блокировок всё чаще бьёт не по абстрактным угрозам, а по конкретному благосостоянию наших граждан. Я постоянно получаю сигналы из Рязани и глубинки: представители творческих профессий, айтишники-фрилансеры, владельцы небольших интернет-магазинов теряют заказчиков и доход из-за того, что привычные мессенджеры начинают сбоить или оказываются под угрозой отключения. Это реальные деньги, которые перестают приходить в семьи. Вместо того чтобы без конца закручивать гайки, стоило бы посмотреть на опыт Китая. Там ведь не начинали с запретов: сначала создали и развили национальный мессенджер WeChat, который в жесточайшей конкурентной борьбе завоевал широчайшую популярность среди граждан, стал по-настоящему народным и лишь затем получил государственную поддержку. Нам нужно двигаться тем же путём: сперва предложить людям конкурентные отечественные продукты, а не ломать привычные сервисы через колено, оставляя людей без инструментов для работы и нанося прямой урон народному хозяйству. Именно поэтому мы выступаем за мораторий на блокировки и разумную цифровую политику в интересах народа».

КПРФ запускает сайт, в рамках которого каждый гражданин нашей страны может оставить подпись против блокировок. Счётчик подписей обновляется в режиме реального времени.

Если вы не согласны с политикой тотальных блокировок — присоединяйтесь. Голос общества должен быть услышан.

https://stop-block.ru/