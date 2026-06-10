ГЖИ объяснила, как рязанцам проще передавать показания приборов учета

Передать показания и провести собрание: зачем рязанцам «Госуслуги Дом» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители многоквартирных домов в Рязанской области с помощью приложения «Госуслуги Дом» могут решать вопросы ЖКХ. В этом общественность заверила Госжилинспекция региона.

По данным чиновников, сервис позволяет участвовать в онлайн-собраниях, сообщать об авариях, проверять график капремонта и смотреть отчеты управляющих компаний.

Самая востребованная функция у рязанцев - передача показаний приборов учета. Также в тройку лидеров входят оплата ЖКУ и подача заявки в управляющую компанию.