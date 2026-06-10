Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+23°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июня 2026 15:56

ГЖИ объяснила, как рязанцам проще передавать показания приборов учета

Чиновники продвигают мобильное приложение
Источник:kp.ru
Передать показания и провести собрание: зачем рязанцам «Госуслуги Дом»

Передать показания и провести собрание: зачем рязанцам «Госуслуги Дом»

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители многоквартирных домов в Рязанской области с помощью приложения «Госуслуги Дом» могут решать вопросы ЖКХ. В этом общественность заверила Госжилинспекция региона.

По данным чиновников, сервис позволяет участвовать в онлайн-собраниях, сообщать об авариях, проверять график капремонта и смотреть отчеты управляющих компаний.

Самая востребованная функция у рязанцев - передача показаний приборов учета. Также в тройку лидеров входят оплата ЖКУ и подача заявки в управляющую компанию.