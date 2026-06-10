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НовостиОбщество10 июня 2026 13:29

В последние годы тяжело болел. Мусульмане Рязанской области скорбят об уходе Рината Алеева, совершившего хадж

Мусульмане Рязанской области скорбят об уходе Рината Алеева, совершившего хадж
Источник:kp.ru
В Сасовском округе простились с основателем мусульманской общины Ринатом Алеевым. Фото: ДУМ Рязанской области.

В Сасовском округе простились с основателем мусульманской общины Ринатом Алеевым. Фото: ДУМ Рязанской области.

В селе Бастаново Сасовского округа проводили в последний путь Рината Алеева, сообщает Духовное управление мусульман Рязанской области. Он был первым председателем Местной религиозной организации мусульман Сасово и Сасовского района и стоял у истоков ее создания.

Ринат Алеев родился 19 ноября 1950 года, в последние годы тяжело болел. В 2008 году совершил хадж - паломничество в Мекку.

Духовное управление мусульман выразило соболезнования родным и близким. Верующие молят Всевышнего даровать им терпения, а душе покойного - благословения и мархамата (милости и прощения).