В последние годы тяжело болел. Мусульмане Рязанской области скорбят об уходе Рината Алеева, совершившего хадж

В селе Бастаново Сасовского округа проводили в последний путь Рината Алеева, сообщает Духовное управление мусульман Рязанской области. Он был первым председателем Местной религиозной организации мусульман Сасово и Сасовского района и стоял у истоков ее создания.
Ринат Алеев родился 19 ноября 1950 года, в последние годы тяжело болел. В 2008 году совершил хадж - паломничество в Мекку.
Духовное управление мусульман выразило соболезнования родным и близким. Верующие молят Всевышнего даровать им терпения, а душе покойного - благословения и мархамата (милости и прощения).