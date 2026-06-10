Опрос рязанцев в соцсетях о возврате лавочек на Почтовую закрыли из-за накруток

На графике видно рывковое голосование за поддержку решения убрать скамейки (выделено красным) – в отличие от ровной динамики тех, кто хочет лавочки вернуть. Фото: https://vk.com/rznnews62

В сообществе «Новости Рязани ВКонтакте» организовали опроса о необходимости вернуть скамейки на Почтовую и Лыбедский бульвар. Голосование стартовало 1 июня, но уже 4 июня администраторы зафиксировали искусственную накрутку голосов за вариант, поддерживающий решение властей убрать лавки.

На графике видны аномальные рывки (отмечены красными квадратами) в отличие от ровной динамики голосования тех, кто хочет возврата скамеек. «К фальсификациям нам не привыкать, но реальное отношение горожан видно в комментариях», – заявили организаторы опроса.

В паблике подчеркнули, что опрос носил рекомендательный характер и не влияет на решения властей. «Было бы правильно проводить такие голосования на официальных площадках, например, «Госуслугах»», – добавили они.

Выводы рязанцам предложили сделать самостоятельно.