В Рязанской области насмерть разбилась 23-летняя мотоциклистка

В Захаровском районе Рязанской области в ДТП погибла 23-летняя мотоциклистка. Фото: Госавтоинспекция Рязанской области

В Захаровском районе Рязанской области в ДТП погибла 23-летняя мотоциклистка, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась 9 июня, примерно в 21:55, на 551-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо». По предварительной информации, жительница города Михайлов, находясь за рулем мотоцикла Ducati Monster, не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение.

В результате происшествия девушка-водитель от полученных травм скончалась на месте.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Всего за прошедшие сутки в Рязанской области произошло 4 ДТП, в которых один человек погиб и три человека получили травмы.