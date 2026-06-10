Собаку Павлова и яблони будут продвигать как негласные бренды Рязани

Рязанцам показали скульптуру собаки, которую установят напротив дома-музея академика. Пока это глиняная модель. Фото: «Каменный век» (https://vk.com/kamenniyvek)

Рязанские скульпторы Полина и Василий Горбуновы создают бронзовую скульптуру собаки, которую установят напротив Дома-музея академика Ивана Павлова. Эскиз одобрен Художественным советом города в середине марта, и сейчас работа в мастерской на экваторе.

«Мы масштабировали эскиз в полноразмерную глиняную фигуру. Сейчас детализируем форму – «ищем внутренние ритмы». Затем фигуру разберут на части, сделают восковые модели и отольют в бронзе», – рассказали авторы. Они уточнили, что важно точно рассчитать толщину металла: «Промах может привести к трещинам или нежелательной усадке». Завершить проект планируется к августу.

По замыслу архитектора Антона Томина, пес на невысоком постаменте займет место у входа в музей. Вокруг появятся лавки и мобильные вазоны с яблонями – еще одной страстью ученого. «Мы выносим за пределы музея два атрибута, связанных с Павловым, продвигая негласные бренды Рязани», – отмечают разработчики.

У авторов уже есть опыт с городскими МАФами – знаменитые рязанские грибы с глазами тоже их работа. Ожидается, что бронзовый пес быстро полюбится горожанам - ему наверняка будут тереть нос на удачу.