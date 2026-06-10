Рязанские кулинары представили авторские блюда на торжественном приеме в МИД РФ.

9 июня представители Ассоциации кулинаров Рязанского края (АКРК) побывали на торжественном приеме в честь предстоящего Дня России и Года единства народов России. Событие в Доме приемов Министерства иностранных дел России прошло под эгидой проекта «Гастрономическая карта России». Рязанскую делегацию поддержали региональные правительство, минэкономразвития и Агенство развития бизеса.

В ходе программы участники смогли прикоснуться к многообразию национальных гастрономических традиций. Колорит Рязанской земли кулинары передали через авторские блюда — такие как «триколор» из калинников, пшеничная катанка с белыми грибами, однозернянка с томленым мясом. Презентованные гастрономические творения заслужили множество комплиментов от присутствующих.

В состав рязанской делегации вошли представители заведений, где можно отведать те самые блюда:

- Михаил Барабанщиков, шеф-повар кафе «Графин»;

- Мария Сальникова, су-шеф заведения «Старый мельник»;

- Дмитрий Кирилин, соучредитель АКРК.