Частные гиды смогут легально водить экскурсии в рязанские музеи.

9 июня в Рязанском историческом музее собрались частные гиды, которые водят платные экскурсии по городу и окрестностям. Зачастую они же сопровождают своих клиентов и в государственные музеи. Однако это не вполне легально, ведь в выставочных учреждениях есть свои сертифицированные экскурсоводы, досконально знающие экспозиции, с которыми и рекомендуется взаимодействовать посетителям. Разрешить эту конкурентную ситуацию постаралась Агентство развития туризма Рязанской области. Его руководитель Никита Кузьмин согласовал с крупнейшими региональными музеями положение об аккредитации в них частных гидов, чтобы тем могли на легальных основаниях проводить экскурсии по музейным экспозициям. Уже сейчас положение об аккредитации поддержали Рязанский кремль, Музей Есенина в Константиново, Рязанский исторический музей. Все три учреждения совместно с Агентством развития туризма будут участвовать в комиссии по аккредитации частных гидов.

На первых порах наверняка возникнут сложности с графиком прохождения аккредитаций. Желающих водить экскурсии в наш музей очень много, - подчеркнул Вячеслав Журавлев, директор Музея Есенина в Константиново. - Мы за день сможем отслушать троих, причем на территории музея. Однако я считаю важным, что теперь в аккредитационную комиссию войдут представители сразу трех музеев. Я думаю, перекрестная оценка работы частных гидов друг у друга будет очень полезной для объективности процесса аккредитации.

Как отметил Никита Кузьмин, во избежании спорных ситуаций, сама процедура сдачи экзамена соискателем на знание экспозиции музея, своих обязанностей и этикета общения будет фиксироваться на видео. Кроме того, к аккредитации будут допускаться только те экскурсоводы и гидов-переводчиков, которые трудятся легально и уже имеют обязательную региональную аттестацию, причем в том районе (муниципальном округе), где расположен музей. То есть, гид, аттестованный в городе Рязань, не может подаваться на аккредитацию в Музей Есенина в Константиново, пока не аттестуется в Рыбновском районе.

Статус легальной работы гидом подтверждается свидетельствами индивидуального предпринимателя, самозанятого, либо долгосрочным договором ГПХ (как вариант, трудовым), в котором четко прописываются экскурсоводческие функции работника.

Аккредитацию в каждый музей гидам нужно будет проходить один раз в год.

Чтобы не допустить нечестной конкуренции, планируется проверять актуальность документов у экскурсоводов. За пределами музеев это будет пять, наиболее популярных у туристов, точек в городе: возле отелей «Амакс» и «Старый город», на площади Ленина, на улице Почтовой, у Рязанского Кремля.

Впрочем с частных гидов намерены не только спрашивать, но и помогать им. В Рязанской области в отличие от многих других регионов страны действует система бесплатных курсов повышения квалификации для экскурсоводов. Прямо сейчас их проходят 60 человек. Чтобы присоединиться к обучаемым требуется лишь подтвердить свой легальный статус гида теми же документами, что были перечислены выше.

Наша цель - следование принципам взаимной открытости. Наша задача - чтобы заказы на услуги гидов не выходили за пределы Рязанской области, - резюмировал Никита Кузьмин.