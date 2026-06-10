Рязанка оплатила 213 штрафов за нарушения ПДД почти на 320 тысяч рублей

Угроза остаться без транспортного средства оказалась действеннее квитанций. Фото: Алексей ФОКИН.

Жительница Рязани оказалась на грани потери машины из-за внушительной стопки неоплаченных штрафов ГИБДД. В отношении женщины было возбуждено 213 исполнительных производств на общую сумму 319 594 рубля.

Судебные приставы применили к должнице комплекс ограничительных мер. Когда она проигнорировала сроки для добровольного погашения, ей добавили исполнительский сбор. Злостной нарушительнице ПДД вручили квитанцию и объяснили, что дальнейшее уклонение от погашения долгов грозит арестом и изъятием автомобиля.

Под угрозой потери машины и водительских прав, рязанка полностью оплатила штрафы. В настоящее время производство по делу окончено.