«Нет информации о достоверности»: Минприроды раскритиковало жалобы жителей Рязани на вонь и данные «Экомонитор 62»

«Мы не можем использовать эти данные»: Минприроды – о платформе «Экомонитор 62».

В последние недели выросло число жалоб на неприятный запах в разных районах города. Одна из рязанок привела скрин с карты платформы «Экомонитор 62», где отображено множество жалоб.

Региональное Минприроды ответило: «Отмеченные точки на платформе «Экомонитор 62» не отображают реальной информации. Мы не можем использовать данные с этой платформы, потому что у нас нет информации о достоверности размещаемой там информации». В ведомстве добавили, что круглосуточный мониторинг воздуха ведут стационарные посты министерства.

«Экомонитор 62» – онлайн-платформа для мониторинга качества воздуха в Рязани. Карта загрязнений заполняется жителями на основе своих ощущений и описаний запахов.

Ранее мы писали, что пять дней подряд в Рязани допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышала норму.