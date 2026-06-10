Скрылся от военного следствия. В Рязани разыскивают 34-летнего Олега Травина

Скрывающегося от военного следствия Олега Травина разыскивают в Рязани. Ищет уголовный розыск.

В Рязани разыскивают 34-летнего военного Олега Травина. Ориентировка на пропавшего размещена на стенде у отдела МВД России по Железнодорожному району Рязани.

Согласно данным полиции, уроженец города Балакчы Республики Кыргызстан скрылся от военного следствия. Ему вменяют ч.5 ст. 337 УК РФ («Самовольное оставление части, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий»).

Олегу Травину грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Олега Травина, просят сообщить в дежурную часть Железнодорожного отдела полиции по телефону 29-94-18 или в угрозыск по 29-90-60.