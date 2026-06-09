В Рязани суд оштрафовал баптистского проповедника за высказывания об исламе

В полутора минутах проповеди пастырь успел наговорить на статью. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Рязани признал Михаила Доброва виновным в возбуждении религиозной ненависти (ст. 20.3.1 КоАП РФ) и назначил штраф в 10 тыс. рублей. Поводом стала проповедь во время воскресного богослужения 18 января 2026 года.

Видеоролик под названием «Воскресное Богослужение 18.01.2026» был опубликован на канале рязанской церкви евангельских христиан-баптистов «Благодать» в видеохостинге Rutube.

Согласно исследованию экспертов, во фрагменте с 23-й по 25-ю минуту Добров допустил «негативную оценку группы лиц «мусульмане», как последователей религии ислам, через приписывание им следующих характеристик: насилие по отношению к христианам, стремление уничтожить христианство».

Видеозапись богослужения лежит в открытом доступе. В этом фрагменте пастырь говорит о запрете Слова Божьего и Библии в европейских странах, сравнивает христианство и ислам не в пользу последнего, пересказывает истории родственников из Германии, как в закрытых церквях сначала открывали гостиницы, а потом «стали собираться мусульмане».