«Довольно редкое событие». В Рязани поженились однофамильцы

Однофамильцы, знакомые еще с юношества, поженились в Рязани.

Во Дворце торжеств города Рязани заключили брак однофамильцы - Алексадр и Ксения Моисеева. Как отметила начальник областного ГУ ЗАГС Елена Сорокина, это довольно редкое событие.

Молодожены были знакомы еще с юности, но не поддерживали отношений. И вот 2-3 года назад случайная встреча позволила им взглянуть друг на друга по-новому.

«Моисеевых должно быть больше!» - ответил Алексадр на вопрос о планах новой семьи.

В комментариях к публикации люди поделились целой россыпью историй, показав, что свадьба однофамильцев — не такая уж и редкость. Бывают совпадения более уникальные.

«У моих бабушки и дедушки, мало того, что одинаковые фамилии, так они и родились в один день, месяц и год. Полвека прожили вместе», - делится рязанка.

Совпали фамилии и дни рождения также у родителей другой женщины, оставившей комментарий.

«Мы с мужем тоже были однофамильцы и прожили в счастливом браке почти 52 года», - рассказала третья рязанка.