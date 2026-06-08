Около 1000 пострадавших от атаки БПЛА на Рязань получили материальную помощь

В правительстве региона рассказали о масштабах помощи пострадавшим при теракте.

В Рязанской области продолжается оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате террористической атаки беспилотников на многоэтажки в областном центре 15 мая. Помощью занимается министерство труда и социальной защиты населения.

На сегодняшний день выплаты получили порядка 1000 человек. Общая сумма составила 64,205 млн рублей. Средства включают единовременную материальную помощь пострадавшим, пособия членам семей погибших, а также компенсации за полную или частичную утрату имущества.