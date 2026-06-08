«Дышать нечем»: пять дней подряд в Рязани допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышала норму

Концентрация сероводорода превышала норму почти в 3 раза.

На прошедшей неделе превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) в Рязани фиксировались как передвижной лабораторией, так и стационарными постами.

4 июня на улице Черновицкой мобильный пост выявил превышение диоксида азота – максимальная разовая концентрация составила 1,5 ПДКмр.

В период с 3 по 7 июня стационарный пост в районе Дашково-Песочня ежедневно фиксировал превышения ПДК сероводорода. Самый высокий уровень отмечен 3 июня – 2,96 ПДКмр (почти в три раза выше нормы), в остальные дни показатели колебались от 1,67 до 1,78 ПДКмр.

Минприроды сообщило, что данные замеров направлены в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, Роспотребнадзор и мэрию.

Тем временем жители продолжают жаловаться на удушающий запах. Массовые жалобы начали появляться на странице губернатора в соцсети с 4 июня. «6 июня, 23:30, площадь Театральная, улица Новая – вонь невыносимая. Рязанцев нагло травят!» – пишет одна из горожанок. Другая её поддерживает: «То же самое было 4 и 5 июня. Сегодня вообще жуть. Дышать нечем».