Грыжа занимала 45% брюшной полости. Рязанские врачи впервые применили химическую сепарацию ботулотоксином для спасения пациентки

Ботокс в хирургии в Рязани теперь используют не только для морщин, но и для спасения жизней. Фото: Министерство здравоохранения Рязанской области.

В ГКБ № 11 впервые в регионе применили химическую сепарацию ботулотоксином – и провели операцию, которую раньше считали невозможной.

К врачам обратилась 78-летняя женщина с гигантской вентральной грыжей. «Объем грыжи составлял более 45% от объема брюшной полости – почти половина содержимого живота ушло за пределы брюшной стенки»¸ - поясняют врачи.

Пациентку мучили боли и нарушение стула. Стандартная операция не подходила, так как после нее риск компартмент-синдрома был слишком высок – давление внутри живота могло стать смертельным.

И тогда хирурги решились на уникальную для региона двухэтапную операцию.

За месяц до вмешательства под контролем УЗИ женщине ввели ботулотоксин в боковые мышцы брюшной стенки. Мышцы расслабились, а объем брюшной полости… увеличился. Этот метод – химическая сепарация – в Рязанской области применили впервые.

Через месяц – второй этап. Сепарационная герниопластика длилась 2,5 часа.

«Такой подход показан в редких случаях – при гигантских грыжах с потерей домена и большим дефектом передней брюшной стенки, когда даже сепарационная герниопластика не позволяет безопасно закрыть дефект», – объяснил заведующий первым хирургическим отделением ГКБ № 11 Руслан Раибович Ахмедханов.

В итоге на 12-е сутки пациентку выписали в удовлетворительном состоянии.