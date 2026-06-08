Скончалась Татьяна Панфёрова, посвятившая более 40 лет сфере культуры в Сасове

Скончалась Татьяна Панферова, посвятившая более 40 лет сфере культуры в Сасове.

Ушла из жизни Татьяна Панфёрова, которая более 40 лет посвятила работе в сфере культуры города Сасово. Она была автором краевдческих публикаций, инициатором создания книг, организатором фестивалей и конкурсов. Благодаря ей проходили международные чтения, посвященные философу Николаю Федорову.

В 2018 году Татьяна Панфёрова возглавила Центр добровольческой помощи и реализовывала различные инициативы вместе с другими неравнодушными жителями. Под ее руководством в округе велась поисковая работа для «Книги Памяти», создавалась электронная база участников Великой Отечественной войны.

В период пандемии коронавирусной инфекции Татьяна Панфёрова организовывала адресную помощь пожилыми людям и поддержку медицинских работников.

«Мы знаем Татьяну Николаевну как спокойного, радушного и очень ответственного человека», - сказано в некрологе.

Под публикацией земляки оставили множество комментариев с соболезнованиями. «Невозможно поверить, что больше нет с нами этого светлого и доброго человека», - пишут они об утрате.

Как сообщает администрация Сасовского округа, прощание с Татьяной Панфёровой проходит 8 июня, с 11:30 в храме Архангела Михаила (Сасово, Южный мкр., д. 1).