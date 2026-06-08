«Его череп до сих пор хранится в Солотчинском монастыре». Историю воссоздания облика князя Олега Рязанского рассказал музей

Облик князя Олега воссоздан по его черепу, бюст выставлен в Рязани. Фото: vk.com/ryazankreml

Рязанский исторический музей рассказал о воссоздании облика князя Олега Ивановича Рязанского. Выставленный на Соборной, 22 — в экспозиции «Две столицы Рязанского княжества» - бюст отражает внешность исторической личности XIII-XIV веков (князь умер 5 июня 1402-го) настолько точно, насколько это возможно.

Основой для скульптурного портрета стал череп Олега Рязанского. Реликвия до сих пор хранится в основанном им же Солотинском монастыре. В 2011 году она была передана в Лабораторию антропологической реконструкции Института этнологии и антропологии РАН.

Анттропологи оценили возраст мужчины в 55-65 лет. Одной из индивидуальных особкенностей они назвали хорошо выраженный мышечный рельеф лба и затылка. При этом лоб у князя был средний по высоте средний и широкий. Отклоненный назад.

«Надбровные дуги развиты хорошо, лобные бугры небольшие, глазницы четырехугольной формы, высокие. В целом лицо князя Олега можно охарактеризовать как крупное, достаточно широкое, слабо профилированное», - описывали облик Олега Рязанского ученые.

Глаза, как выяснилось в результате исследования, были несколько утопленными, нос — невысоким, но значительно выдававшимся вперед, узким в крыльях, и при этом с достаточно широкими спинкой и кончиком.