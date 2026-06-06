По соглашениям ПМЭФ Рязанская область ожидает 55 млрд рублей инвестиций. Фото: правительство Рязанской области.

На проходившем с 3 по 6 июня Петербургском международном экономическом форуме рязанская делегация заключила более 20 соглашений. В случае их успешной реализации общий объем инвестиций приблизится к 55 млрд рублей.

«Это проекты в самых разных сферах: промышленность, фармацевтика, логистика, туризм, цифровые технологии, креативные индустрии, подготовка кадров, развитие социальной инфраструктуры, спорта и культуры», - прокомментировал губернатор Павел Малков итоги ПМЭФ.

Среди таких проектов в соцсетях Малкова назывались: строительство бизнес-парка, оздоровительного комплекса с гостиницей, аквапарком и термами, логистического центра, создание производств витаминов и аминокислот, автомобильной электроники, расширение производства текстильной продукции, модернизация существующих предприятий.