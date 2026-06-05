Получив нежеланный звонок, рязанец решил наказать рекламщиков. В итоге добился компенсации морального вреда и штрафов

Рязанец взыскал через суд компенсацию за рекламный звонок, потратив полтора года. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Октябрьский районный суд в Рязани частично удовлетворил иск мужчины о компенсации морального вреда за поступивший ему рекламный звонок. Он получит 10 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя, который таким способом распространял информацию об акциях и розыгрыше подарков. Кроме того, ответчик должен будет возместить истцу убытки (5 тыс. рублей), затраты на юриста (15 тыс. рублей) и заплатить штраф 7,5 тыс. рублей.

Мужчина был вправе предъявить претензию, так как не давал согласия на получение рекламы по телефонным сетям. Звонок поступил в декабре 2024 года, и тогда недовольный абонент для начала обратился в антимонопольную службу — та возбудила дело и установила факт распространения нежелательной рекламы. Затем он пошел дальше, и написал досудебную претензию, предложив предпринимателю добровольно выплатить ему 30 тыс. рублей, но ответа не получил.

Ту же сумму он изначально требовал взыскать солидарно с заказчика рекламы и фирмы, с которой у предпринимателя был заключен договор «оказания услуг по отправке сообщений абонентам операторов сотовой связи». Однако суд признал надлежащим ответчиком именно ИП и уменьшил размер запрошенной компенации втрое.

Впрочем, решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано обеими сторонами.