Рязанские аудиторы направили в прокуратуру материалы о нарушениях в ДБГ

ДБГ работает на одной из улиц Рязани. Фото: admrzn.ryazan.gov.ru

Контрольно-счетная палата Рязани выявила нарушения при проверке использования субсидий и распоряжения имуществом Дирекцией благоустройства города. Материалы направлены, в том числе, в прокуратуру.

У аудиторов возникли претензии к муниципальному бюджетному учреждению по целом ряду пунктов. Вот некоторые из них:

- нецелевое расходование субсидий на обеспечение муниципального задания;

- неэффективное использование имущества;

- несоблюдение законодательства в сфере закупок.

Гендиректору МБУ «ДБГ» Александру Тарасикову контрольно-счетная палата внесла представление об устранении нарушений и недостатков. Информационный отчет ведомство направило в горадминистрацию и гордуму.