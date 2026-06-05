Рязанские аудиторы направили в прокуратуру материалы о нарушениях в ДБГ

Контрольно-счетная палата Рязани выявила нарушения при проверке использования субсидий и распоряжения имуществом Дирекцией благоустройства города. Материалы направлены, в том числе, в прокуратуру.
У аудиторов возникли претензии к муниципальному бюджетному учреждению по целом ряду пунктов. Вот некоторые из них:
- нецелевое расходование субсидий на обеспечение муниципального задания;
- неэффективное использование имущества;
- несоблюдение законодательства в сфере закупок.
Гендиректору МБУ «ДБГ» Александру Тарасикову контрольно-счетная палата внесла представление об устранении нарушений и недостатков. Информационный отчет ведомство направило в горадминистрацию и гордуму.