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НовостиЭкономика5 июня 2026 10:33

Рязанские аудиторы направили в прокуратуру материалы о нарушениях в ДБГ

У аудиторов возник ряд претензий, которые касаются распоряжения субсидиями и имуществом
Источник:kp.ru
ДБГ работает на одной из улиц Рязани. Фото: admrzn.ryazan.gov.ru

ДБГ работает на одной из улиц Рязани. Фото: admrzn.ryazan.gov.ru

Контрольно-счетная палата Рязани выявила нарушения при проверке использования субсидий и распоряжения имуществом Дирекцией благоустройства города. Материалы направлены, в том числе, в прокуратуру.

У аудиторов возникли претензии к муниципальному бюджетному учреждению по целом ряду пунктов. Вот некоторые из них:

- нецелевое расходование субсидий на обеспечение муниципального задания;

- неэффективное использование имущества;

- несоблюдение законодательства в сфере закупок.

Гендиректору МБУ «ДБГ» Александру Тарасикову контрольно-счетная палата внесла представление об устранении нарушений и недостатков. Информационный отчет ведомство направило в горадминистрацию и гордуму.