Экс-главред ya62.ru оштрафован в Рязани за донат экстремистской организации.

4 июня в Железнодорожном районном суде Рязани состоялось провозглашение приговора по делу о финансировании экстремистской деятельности. В преступлении обвинялся бывший главный редактор сетевого издания ya62.ru Александр Мойсеюк*, которого Росфинмониторинг включил в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Как сообщили в пресс-службе суда, на Мойсеюка* наложен штраф, сумма которого не уточняется. Размер денежного взыскания по статье 282.3 УК РФ варьируется от 300 тыс. до 700 тыс. рублей. Также штраф может исчисляться в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет.

О возбуждении уголовного дела и задержании подозреваемого УМВД по Рязанской области объявило 18 февраля 2026 года.

*Внесен в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму