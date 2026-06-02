Перед гибелью на 3-м Борковском карьере рязанец катался на круге за катером.

Перед гибелью на 3-м Борковском карьере 31 мая мужчина катался на некоем плавсредстве, прицепленном к катеру, - надувном круге или «ватрушке». Видео КП-Рязань прислали очевидцы, отдыхавшие в тот день на водоеме. По их словам, в кадр попал тот человек, тело которого впоследствии достали из воды в 23:20.

Конечно, это отнюдь не означает, что развлечение и трагическое происшествие как-либо связаны.

В ГУ МЧС по Рязанской области уточняли, что утонувший мужчина - 1970 года рождения. Его тело обнаружили сотрудники центральной спасательной станции на воде города Рязани.