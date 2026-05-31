В Ряжском округе после обработки полей массово погибают пчелы

Пчеловоды полагают, что опылители погибли после обработки полей. Фото: издательство «Пресса».

В селах Введеновка, Журавинка и деревне Марьино Ряжского округа погибло более 180 пчелосемей. Об этом сообщает издательство «Пресса» со ссылкой на пчеловода Наталью Медведеву. С 19 по 25 мая здесь проводили обработку полей озимого рапса, что, по мнению местных жителей, стало причиной гибели насекомых-опылителей.

25 мая в администрации округа прошло совещание под руководством министра сельского хозяйства Рязанской области Дмитрия Филиппова. Аграриев вновь призвали вовремя оповещать пчеловодов об обработках, использовать биопрепараты или средства третьего класса опасности, работать ночью.

«Многие хозяйства игнорируют эти рекомендации, – отметила Медведева. – В 2019 году жаловались более десяти пасечников, в этом – только трое. Большинство не оформили паспорта пасек, и их голоса не слышны… От своевременного оповещения и ночных обработок зависит жизнь пчел».