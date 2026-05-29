В Рязанской области вандалы разгромили туалет в парке

В Кораблинском округе в Центральном парке компания подростков разгромила общественный туалет, сообщает администрация округа.

Молодежь сорвала с петель дверь кабинки для «проверки прочности». Во время Последнего звонка подростки превратили туалет «в банкетный зал». Система видеонаблюдения зафиксировала эпизоды вандализма. Записи переданы в правоохранительные органы для установления личностей нарушителей и принятия мер.

Власти предупредили, что из-за подобных случаев туалет в парке придется закрывать.

«Берегите парк! Он – наш общий дом», - призвала администрация Кораблинского округа.