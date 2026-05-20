«Четвёртый день отбиваюсь от комаров размером с лошадь» – в Рязани начали борьбу с кровососами

За неделю работы проведут на 27 водоемах.

Подрядчик МБУ «УДТ» проводит обработку водоемов от личинок комаров. Специалисты обрабатывают не только водную гладь, но и прибрежные зоны – кустарники и траву. Против личинок используют препарат «Ларвиоль». По заявлению подрядчика, это средство безопасно для людей, животных, рыб и птиц.

Всего в этом году запланирована обработка 27 водоёмов общей площадью более 17 тысяч квадратных метров. Завершить работы обещают до конца текущей недели.

Жители жалуются на полчища гнуса и спрашивают в комментариях: «Не поздновато? Я уже четвёртый день отбиваюсь от комаров размером с лошадь!»

Спад нашествия комаров в Рязани возможен через две недели.