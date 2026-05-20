Постепенное изменение погоды начнется в Рязанской области в ближайшие дни

23 мая ожидается прохождение атмосферного фронта с ливнями и грозами, разделяющего тропические и умеренные воздушные массы.

В ближайшие дни в Рязанской области начнется медленное, но неуклонное изменение погоды. Как ожидается, уже с 21 мая теплый антициклон начнет постепенно ослабевать, станет больше облаков, вырастет вероятность локальных и кратковременных осадков.

НИЛ гиохимии ландшафтов РГУ прогнозирует, что жара тоже начнет спадать, в четверг и пятницу малозаметно (по 1-2 градуса), в субботу — до +25...+26 днем. При этом 23 мая, по версии синоптиков, до Рязанской области должен дойти атмосферный фронт, разделяющий тропический воздух (в нем регион находится сейчас) и умеренную воздушную массу.

«Ожидаются ливни и грозы, за сутки в разных районах области может выпасть от 5 до 20 мм осадков (максимально – на северо-западе)», - сказано в прогнозе.

В воскресенье, по предварительным данным, уже +21...+24 днем и +12...+13 ночью. В понедельник регион будет находиться на холодной окраине европейского антициклона с северным ветром и температурой +18...+20 в светлое время суток. Во вторник, 26-го числа, ожидается приход циклонических вихрей, которые будут двигаться с севера на юг вдоль холодного края антициклона. Они принесут прохладу из Скандинавии, а затем и холод из Арктики.

«Власть захватят холодные североатлантические циклоны с облачной погодой и частыми, надоедливыми, хотя и не такими обильными осадками (наиболее дождливыми днями ожидают стать среда и четверг 27-28.05)», - сообщают ученые.

Отрицательные температурные аномалии конца мая в центре Русской равнины могут достигать 10-12 градусов ниже климатической нормы. Так, 29-го числа, по предварительным оценкам, может похолодать до +9...+11.