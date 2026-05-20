Без электричества остались 16 улиц Рязани, людей поблагодарили за терпение

Рано утром 20 мая в Рязани отключили электричество 16 улицах. О технологическом нарушении, которое произошло в 05:25, сообщили РГРЭС.
По состоянию на 13:00 электричества нет по следующим адресам в Соколовке:
- проезд Ушинского;
- станция Лесок;
- улица 1-я Механизаторов;
- улица 2-я Механизаторов;
- улица Гагарина;
- улица Железнодорожная;
- улица Западная;
- улица Ленпоселок;
- улица Луговая;
- улица Мира;
- улица Полиграфистов;
- улица Попова;
- улица Садовая;
- улица Тепличная;
- улица Ушинского;
- улица Школьная.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - говорится в сообщении электросетей.