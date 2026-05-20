Без электричества остались 16 улиц Рязани, людей поблагодарили за терпение

Без электричества 20 мая остались 16 улиц Рязани.

Рано утром 20 мая в Рязани отключили электричество 16 улицах. О технологическом нарушении, которое произошло в 05:25, сообщили РГРЭС.

По состоянию на 13:00 электричества нет по следующим адресам в Соколовке:

- проезд Ушинского;

- станция Лесок;

- улица 1-я Механизаторов;

- улица 2-я Механизаторов;

- улица Гагарина;

- улица Железнодорожная;

- улица Западная;

- улица Ленпоселок;

- улица Луговая;

- улица Мира;

- улица Полиграфистов;

- улица Попова;

- улица Садовая;

- улица Тепличная;

- улица Ушинского;

- улица Школьная.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. Благодарим за понимание и терпение», - говорится в сообщении электросетей.