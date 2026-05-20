Четыре микрорайона Рязани 20 мая остались без горячей воды

Четыре микрорайона Рязани остались без горячей воды

Утром 20 мая в Рязани отключили горячую воду в четырех микрорайонах – Канищево, Семчино, Недостоево и Приокский. Все они находятся в зоне Дягилевкской ТЭЦ, поясняет ГЖИ региона.

По данным ведомства, причина отключения – ремонт теплофикационного оборудования ТЭЦ.

Вернуть горячее водоснабжение планируют до 22 мая 24:00.

Как отметили в РМПТС, список адресов может уточняться. Оперативную информацию об отключениях передают в управляющие компании для оповещения жителей в домовых чатах.