Лапа в лапу: 180 человек в связке с собаками устроили забег на выносливость под Рязанью

Для участников подготовили трассы разной сложности. Фото: ГБУ РО «Рязанская райветстанция».

16-17 мая в Рязанском районе, близ деревни Полково, состоялись традиционные соревнования по каникроссу – бегу с собакой по пересечённой местности, где хозяин и питомец соединены упряжкой. В этом году в турнире на разных забегах и дистанциях участвовало 180 пар из нескольких десятков городов страны.

Ветеринарные специалисты провели обязательный клинический осмотр собак. Все хвостатые участники были допущены к забегам. Ветеринары отметили упорство, стремление к победе, нескончаемую энергию и горящие глаза четвероногих спортсменов.