Пропавшим без вести объявили 54-летнего мужчину из Рязанской области.

54-летнего Юрия Степакина из села Белоречье Сараевского района объявили пропавшим без вести. Ориентировка в соответствующем разделе сайта СУ СК России по Рязанской области появилась в середине мая.

Розыском мужчины занимается Кораблинский межрайонный отдел. По данным ведомства, Юрий Александрович вышел из дома в ноябре 2025 года и не вернулся. Таким образом, уже полгода его местонахождение остается неизвестным.

Следком называет приметы разыскиваемого: на вид 55-60 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы русые, носит бороду. Когда его видели в последний раз, он был одет в красную куртку, черные брюки, черные ботинки, темно-серую кепку.

Информация об исчезнувшем принимается по телефону: 8(910)906-11-41.