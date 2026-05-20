В районе падения обломков БПЛА в Касимовском округе проводится подомовой обход

Обломки сбитого БПЛА повредили три дома.

Глава Касимовского муниципального округа Иван Бахилов сообщил, что в районе падения обломков сбитого беспилотника проводится подомовой обход. Повреждения зафиксированы в трех частных домовладениях. К счастью, никто из жителей не пострадал.

На месте работают оперативные и экстренные службы, ведется оценка материального ущерба. Жителям поврежденных домов окажут необходимую помощь. Глава округа заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

