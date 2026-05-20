НовостиПроисшествия20 мая 2026 7:58

В районе падения обломков БПЛА в Касимовском округе проводится подомовой обход

Работают оперативные и экстренные службы, власти обещают помощь жителям поврежденных домов
Обломки сбитого БПЛА повредили три дома.

Глава Касимовского муниципального округа Иван Бахилов сообщил, что в районе падения обломков сбитого беспилотника проводится подомовой обход. Повреждения зафиксированы в трех частных домовладениях. К счастью, никто из жителей не пострадал.

На месте работают оперативные и экстренные службы, ведется оценка материального ущерба. Жителям поврежденных домов окажут необходимую помощь. Глава округа заявил, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее сообщалось, что три частных дома повредили обломки БПЛА в Касимовском округе 20 мая.