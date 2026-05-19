НовостиОбщество19 мая 2026 16:19

Повесил в машине четки с запрещенной символикой: молодого рязанца суд признал виновным

Аксессуар изъяли и уничтожили.

Сасовский районный суд признал 25-летнего местного жителя виновным по административной статье о пропаганде экстремистской символики. Поводом послужила четки в салоне его автомобиля.

Полицейские составили протокол после того, как обнаружили на зеркале заднего вида арестантский атрибут с символикой организации «А.У.Е.», которая запрещена на территории России решением Верховного Суда и признана экстремисткой.

Проведенное криминологическое исследование подтвердило, что изображение на аксессуаре демонстрирует негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов и государственному устройству.

«Его публичная демонстрация может свидетельствовать о наличии признаков пропаганды или оправдания экстремистской идеологии», – подчеркнул судья Олег Харламов.

Суд назначил нарушителю штраф. Запрещенный предмет изъяли и отправили на уничтожение.