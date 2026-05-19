НовостиПроисшествия19 мая 2026 14:25

Псевдо-инкассатор изъял у рязанской пенсионерки 929 тысяч рублей

Полицейские задержали курьера телефонных мошенников
Рязанская пенсионерка отдала незнакомцу 929 тысяч рублей ради сохранности денег.

Полицейские задержали курьера телефонных мошенников, которые выманили у рязанской пенсионерки 929 тысяч рублей. Как сообщило УМВД региона, женщина отдала деньги псевдо-инкассатору для их сохранения.

По данным полиции, 71-летнюю женщину запугали телефонные мошенники. Они представились сотрудниками службы безопасности банка и правоохранительных органов. Пенсионерка поверила их словам, что если не передать наличные инкассатору, то деньги могут пропасть. Так рязанка передала деньги преступнику.

Вскоре в Луховицком районе Московской области полицейские задержали такси. В нем находился 22 летний москвич - тот самый псевдо-инкассатор, на деле – курьер телефонных мошенников. Деньги полицейские у мужчины забрали, а его задержали.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном размере»). Сейчас полиция проверяет причастность подозреваемого к подобным преступлениям в других регионах.